Atenție consumatori: apeluri frauduloase în numele Premier Energy Distribution

Consumatorii sunt avertizați asupra unui nou val de apeluri frauduloase, în care persoane necunoscute se prezintă drept reprezentanți ai companiei „Premier Energy Distribution” și solicită date personale, sub pretextul schimbării contoarelor electrice.

Potrivit companiei, aceste solicitări sunt false. Reprezentanții subliniază că nu cer niciodată, prin telefon, date din buletin, iar înlocuirea contoarelor se face conform unui plan prestabilit, fără implicarea informațiilor personale ale consumatorilor.

Escrocii pretind că efectuează lucrări de schimbare a contoarelor, solicită nume, adresă și date de identificare și, în unele cazuri, recurg la amenințări cu deconectarea de la rețea pentru a determina victimele să ofere informațiile cerute.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu divulge date personale prin telefon, să verifice orice informație din surse oficiale și să raporteze imediat la poliție orice tentativă de fraudă.

Pentru sesizări sau incidente în rețeaua electrică, consumatorii pot apela Serviciul 24/24 la numărul 022 43 11 11 sau la numărul local indicat în factură.