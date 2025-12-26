Atenție, carosabil alunecos: trafic îngreunat din cauza ninsorii și a poleiului

Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile în mai multe regiuni ale țării, unde, pe alocuri, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Potrivit informațiilor oficiale, pe anumite sectoare de drum s-au format depuneri de polei și gheață, ceea ce afectează serios vizibilitatea și aderența carosabilului.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu maximă prudență, să reducă viteza și să o adapteze constant la condițiile meteo și de trafic. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să nu pornească la drum dacă autovehiculele nu sunt echipate cu anvelope corespunzătoare sezonului rece.

În aceste condiții, utilizarea luminilor de întâlnire inclusiv pe timp de zi este obligatorie, iar efectuarea depășirilor neasigurate este puternic descurajată, întrucât poate avea consecințe grave.

Și pietonii sunt îndemnați la prudență sporită, fiind sfătuiți să traverseze strada doar după ce s-au asigurat temeinic că pot face acest lucru în siguranță.

Autoritățile reamintesc că adoptarea unui comportament preventiv în trafic este esențială, subliniind că prudența poate salva vieți.