Atacatorii unui antreprenor din Mereni, reținuți. Suspecții – plasați în arest pe 30 de zile

Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi și cu suportul mascaților din BPDS “Fulger”, au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării, comunică Poliția Republicii Moldova.

Infracțiunea a avut loc în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Administratorul unei firme de export a cerealelor, bărbat de 39 de ani, a fost abordat de persoane necunoscute sub pretextul achiziționării de cereale.

Suspecții au urcat în automobilul acestuia, după care s-au deplasat într-o zonă forestieră, unde, aplicând forța fizică asupra bărbatului, iau provocat leziuni corporale.

Bănuiții au deposedat bărbatul de o armă de foc cu 5 cartușe și de telefon, efectuând ulterior un transfer fraudulos în sumă de 12 700 de lei. După comiterea faptei, aceștia au părăsit locul infracțiunii.

În urma măsurilor operative și a probelor acumulate, cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, persoanele bănuite au fost reținute în localitatea Răzeni din raionul Ialoveni. Este vorba despre un minor de 17 ani, din Orhei, doi bărbați de 20 și 26 de ani din raioanele Șoldănești și Rezina și unul de 23 de ani din stânga Nistrului, aflat în căutare de către IGPF.

Suspecții au fost arestați pentru 30 de zile.

Conform legislației în vigoare, infracțiunea dată se pedepsește cu închisoare de la 8 la 10 ani.