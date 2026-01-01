Aproximativ 23% dintre cetățenii moldoveni au lucrat în străinătate în ultimii zece ani, arată noul Barometru iDat, realizat în decembrie, 19 la sută din cei plecați peste hotare au lucrat mai puțin de un an, 21% – între unul și doi ani, 13,2% – între trei și patru ani, 11% – între cinci și șase ani, iar 19,7% – între șapte și zece ani.

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, directorul companiei sociologice Date Inteligente, Mihai Bologan, a menționat că două treimi din participanții la sondaj se așteaptă că anul 2026 va fi unul mai bun comparativ cu 2025.

Aproximativ 15 la sută consideră că noul an va fi similar celui precedent, în schimb alți 15% – mai rău.

„Există un optimism cu privire la noul an. Din punct de vedere sociologic, e normal, deoarece oamenii așteaptă întotdeauna ceva mai bun. Acest lucru mai poate fi explicat prin faptul că pentru mulți anul 2025 a fost dificil”, a punctat directorul iData.

Mai mult cetățeni nu cred în capacitatea Guvernului de îndeplinire a promisiunilor electorale, decât cei care cred în asta. Peste 42% din respondenți au susținut că au puțină încredere sau deloc, iar puțin peste 30% spun că au încredere mare sau foarte mare în faptul ca autoritățile se vor ține de cuvânt.

Referitor la prioritățile Guvernului, 26,7% din cei intervievați susțin că acestea ar trebui să fie îndreptate către creșterea pensiilor și salariilor, 13,6% – crearea locurilor de muncă, 10,9% – combaterea corupției, iar 9% – în sănătate și educație. Alte priorități țin de integrarea europeană, dezvoltarea economiei, reducerea inflației, securitate ori soluționarea conflictului cu regiunea transnistreană.

Potrivit respondenților, evenimentele care au avut cel mai mare impact asupra Moldovei au fost oprirea livrării gazului prin Ucraina (19,5%), alegerile parlamentare (16,9%) și aducerea lui Vlad Plahotniuc în țară (10%).

Alte evenimente menționate au inclus statutul Moldovei de țară candidată la aderarea la UE, creșterea veniturilor populației, lichidarea rețelei Șor, eliminarea unor partide la alegerile parlamentare și prezența dronelor rusești în spațiul aerian moldovenesc.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-18 decembrie, pe un eșantion de o mie de persoane din 275 de localități. Eroarea maximă de eșantionare constituie ±3%.