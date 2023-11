Un anunț în acest sens a fost făcut azi dimineață de către europarlamentarul din partea României, Siegfried Mureșan. Politicianul a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj, prin care anunță că în cazul unui aviz pozitiv al Comisiei Europene, Consiliul Europei va trebui să ia o decizie privind începerea sau neînceperea negocierilor de aderare la reuniunea din 14-15 decembrie, anul curent.

Mureșan explică logica acestui demers:

„Uniunea Europeană și statele membre sunt mai hotărâte decât oricând să sprijine Republica Moldova: am mobilizat, în ultimii doi ani, peste 1,2 miliarde de euro sub formă de asistență financiară europeană pentru Moldova; totodată, am oferit Republicii Moldova acces la mai multe programe și agenții europene care aduc țării beneficii concrete și imediate. De aceea, consider că începerea negocierilor de aderare trebuie să fie decizia firească acum, la final de an. În același timp, o eventuală decizie pozitivă a Consiliului European în luna decembrie trebuie urmată cât mai repede de prima conferință interguvernamentală de negociere UE – Moldova.”

Comisia Europeană va trebui să argumenteze poziția sa după ce va examina un raport al profgreselor Republicii Moldova pe calea aderării la UE.