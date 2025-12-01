Astăzi este Ziua Națională a României. Administrația prezidențială transmite parada militară în direct (video)

De Ziua Națională a României, persoane oficile ale statului Republica Moldova au transmis poporului român mesaje de felicitare.
„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.
În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale.
La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a transmis Maia Sandu, președinta Repubicii Mldova.
Prim – ministrul Alexandru Munteanu a scris pe pagina a oficială:
„1 Decembrie are o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește și iubesc România: celebrăm legăturile care ne unesc, prin aceiași eroi ai istoriei, prin aceleași doine strămoșești, prin aceleași răni ale trecutului, dar celebrăm și aspirațiile comune pentru un viitor în libertate, demnitate și pace. Tot ce ne leagă face ca parcursul european pe care-l construim să fie nu doar o șansă la bunăstare și securitate, ci și unicul drum firesc.
Azi celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul nostru ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București. România este un reper pentru noi, privim cu respect și recunoștință tot sprijinul oferit de-a lungul timpului. Privim cu admirație progresele României, iar solidaritatea sa ne oferă încrederea că și Republica Moldova va reuși. La mulți ani, România!”
Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj:
„Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României!
Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează. Moldovenii iubesc România, se uită spre ea cu respect, recunoștință și gratitudine. Suntem binecuvântați să avem un frate, chiar peste Prut, care ne ajută și ne ghidează ori de câte ori avem nevoie. Să construim în continuare poduri, școli, grădinițe, punți de legătură. Să ne păstrăm istoria și valorile comune. La Mulți ani, România!”
Urmăriți în direct parada militară, care a început de curând la București. La eveniment participă și militari din Republica Moldova: