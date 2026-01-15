Astăzi este Ziua Națională a Culturii. Vezi programul manifestărilor în toată țara

Ziua Națională a Culturii este organizată anual, la data de 15 ianuarie, în semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu, născut la această dată.

Cu acest prilej, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a difuzat o sinteză a evenimentelor culturale dedicate Zilei Naționale a Culturii, organizate atât de instituțiile subordonate ministerului, cât și de către direcțiile și secțiile raionale de cultură și turism, iar cetățenii își pot alege, după interese, la care să participe.

Programele includ spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film și întâlniri tematice. Tradițional, manifestările au debutat cu depuneri de flori la busturile lui Mihai Eminescu, atât în capitală, pe Aleea Clasicilor, cât și în mai multe localități din țară.

De asemenea, la 15 ianuarie 2026, începând cu ora 16:00, la Palatul Republicii va avea loc ceremonia de înmânare a Premiilor în domeniul Culturii pentru anul 2025. Concursul este organizat, în mod tradițional, de Ministerul Culturii și cuprinde atât nominalizări consacrate, cât și patru categorii noi dedicate patrimoniului cultural.

Tot azi, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova va fi lansată ediția „Calendarul Național 2026”, iar Muzeul Național de Artă va organiza, pentru al cincilea an consecutiv, o nocturnă muzeală, astfel că muzeul va avea program cu publicul până la ora 22.00.

În localități, principalele lăcașuri în care au loc evenimente dedicate lui Mihai Eminescu și Zilei Naționale a Culturii sunt bibliotecile publice. Este și cazul raionului Dubăsari, unde bibliotecarii din sate țin mereu vie memoria lui Mihai Eminescu, dovadă fiind și programul cultural pe care l-au pregătit pentru beneficiarii instituțiilor.

Un mesaj de felicitare pentru breasla culturală a transmis și președintele r. Dubăsarii, Sergiu Grigoriev, în care a menționat, printre altele: „Adresez mulțumiri tuturor făuritorilor frumosului – bibliotecari, muzeografi, artiști, profesori de artă și tuturor celor care, zi de zi, țin aprinsă flacăra spiritului în satele și comunele raionului Dubăsari. Prin munca dumneavoastră, tradițiile rămân vii, tinerii descoperă sensul valorilor autentice, iar sufletele noastre găsesc alinare în cântec, cuvânt, culoare și mișcare. Cultura ne aparține tuturor. Ea se regăsește nu doar în sălile de spectacole sau în paginile cărților, ci și în felul în care vorbim unii cu alții, în respectul pentru trecut și în grija față de viitor. Fiecare gest de prețuire față de cultură este o dovadă de iubire pentru comunitatea din care facem parte.”

La Criuleni, a avut loc tradiționalul recital literar „Al tău nume o să-l poarte…”, care se desfășoară la bustul lui Eminescu de pe bulevardul cu același nume de două ori pe an, la 15 ianuarie și la 15 iunie, ambele zile dedicate comemorării vieții și activității lui Mihai Eminescu. Participă, de regulă, conducerea raionului și angajații secțiilor și direcțiilor raionale, mai rar – elevi, dar mereu cei prezenți își pleacă fruntea în fața Geniului literaturii române, despre opera căruia se mai spune „mereu actuală”, chiar dacă s-a născut cu 176 de ani în urmă…

Manifestările dedicate lucrătorilor culturii vor contina la 25 ianuarie, 2026, când va avea loc Gala Culturii 2026 „Vivat Cultura!”, cu începere de la ora 13.00, în sala Centrului Raional de Cultură și Tineret „G. Sîrbu”, organizator – Secția Cultură ți Turism a Consiliului Raional Criuleni.