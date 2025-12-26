ASP modifică rutele de examinare la proba practică auto în mai multe orașe din țară

Transport

Agenția Servicii Publice anunță modificarea unor rute de examinare pentru proba practică auto, măsura fiind aplicată în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.

Potrivit instituției, decizia a fost adoptată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate anterior. Autoritățile susțin că schimbările au drept obiectiv eficientizarea procesului de examinare a candidaților și creșterea nivelului de siguranță rutieră.

Noile trasee de examinare pot fi consultate pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, la secțiunea dedicată conducătorilor auto: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/conducatori-auto/rute-de-examinare

Reprezentanții ASP precizează că ajustarea rutelor urmărește asigurarea unui proces de examinare corect și obiectiv, evitarea supraîncărcării anumitor trasee cu automobilele școlilor auto, reducerea riscului ca rutele de examen să fie cunoscute și exersate anticipat, precum și sporirea siguranței pe drumurile publice.

Totodată, Agenția anunță că rutele de examinare la proba practică vor fi revizuite și optimizate periodic, la nivel național, în funcție de condițiile de trafic și de infrastructura rutieră. Candidații sunt îndemnați să se informeze din timp despre traseele actualizate.

