ASP avertizează: tentativele de fraudare a examenelor auto duc la anularea permisului(video)

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță măsuri ferme împotriva fraudării examenelor pentru obținerea permisului de conducere și avertizează cetățenii că implicarea în scheme ilegale duce inevitabil la anularea documentelor și răspundere legală.

Potrivit datelor oficiale, pe parcursul anului 2025, ASP a depistat aproximativ 300 de permise de conducere obținute fraudulos, care au fost anulate după finalizarea verificărilor. În paralel, instituția investighează circa 700 de cazuri de fraudă la proba teoretică, unele dintre acestea fiind deja transmise organelor de drept. De asemenea, au fost inițiate peste 180 de anchete de serviciu ce vizează angajați implicați sau suspectați de încălcarea procedurilor legale.

Conducerea ASP subliniază că permisele eliberate ilegal sunt retrase indiferent de momentul obținerii, iar persoanele implicate, inclusiv intermediari sau examinatori, riscă sancțiuni disciplinare și penale. Instituția precizează că fenomenul corupției afectează direct siguranța rutieră, punând în pericol viața participanților la trafic.

Pentru a preveni astfel de practici, ASP a consolidat sistemul de examinare prin programări online transparente, monitorizare video a probelor teoretice și practice, stabilirea unor rute clare pentru examenul auto și interzicerea utilizării dispozitivelor electronice în timpul examinării.

Reprezentanții ASP îndeamnă candidații să nu apeleze la intermediari și să raporteze orice tentativă de mituire sau fraudă. Instituția reiterează că obținerea legală a permisului de conducere, prin pregătire reală și evaluare corectă, rămâne singura opțiune sigură, iar lupta împotriva corupției va continua.

