Asociațiile de Locatari au fost chemate la un forum privind eficientizarea energetică

Astăzi la Chișinău a avut loc Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova. Evenimentul a evidențiat importanța procesului de reorganizare a Asociațiilor de Proprietari din Condominiu (APC) și promovarea soluțiilor de eficiență energetică, facilitând accesul la finanțare pentru renovarea blocurilor locative. Forumul a reunit peste 170 de participanți – reprezentanți ai autorităților publice, lideri ai asociațiilor de proprietari, experții, organizații internaționale.

Evenimentul a oferit o platformă pentru prezentarea celor mai noi soluții inovatoare în administrarea clădirilor, discutarea cadrului legal și instituțional, precum și identificarea surselor de finanțare pentru proiectele de eficiență energetică în sectorul rezidențial, spun organizatorii evenimentului, în comunicatul remis presei.

„Clădirile sunt cel mai mare consumator de energie în Moldova, iar o mare parte din aceasta este irosită, datorită eficienței energetice reduse a clădirilor. Și pentru că cea mai ieftină energie e cea pe care nu o consumăm, Guvernul, în premieră, finanțează lucrări de eficiență energetică în blocuri și case individuale pentru a reduce facturile gospodăriilor casnice. Iar rolul asociațiilor de locatari este esențial în acest proces”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În cadrul Forumului a avut loc și semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea energetică a unui bloc locativ din orașul Ialoveni, selectat prin Programului de Finanțare „Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova” (FEERM).

Programul FEERM prevede un buget de peste 1,4 miliarde de lei până la finele lui 2027 și presupune renovarea unei suprafețe încălzite de minimum 507 mii de metri pătrați de locuințe în următorii trei ani, din care 75% sunt clădiri rezidențiale. Instrumentele de finanțare includ granturi de 70% din investiția eligibilă pentru Asociațiile de Proprietari din Condominiu, cu o contribuție proprie de doar 30%. Proprietarii de apartamente și case individuale vulnerabili energetic vor beneficia de alocații de până la 90% din valoarea contribuției, plătite din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice.

„De mai bine de 15 ani se discută despre politicile de eficiență energetică, însă programe reale au fost dezvoltate în ultimii 3-4 ani. Pentru prima dată, vorbim despre accesul populației la programe de stat care ating obiectivele pe care ni le-am propus. Printre aceste obiective se numără renovarea a minimum 70% din fondul locativ”. Am reușit să ajungem la peste 36.000 de familii prin programele EcoVoucher și FEERM. Vreau să constat că, în Republica Moldova, până acum nu a existat un cadru prin care investițiile din domeniul public, destinate sectorului public sau privat, să poată fi transferate. Această problemă a fost soluționată. Sunt dovezi clare că eforturile Guvernului sunt consecvente și reflectă intenții pe termen lung. Înțelegem că modernizarea blocurilor nu este doar o chestiune tehnică, ci și una ce ține de schimbarea mentalității. Am înțeles provocările și le-am transformat în mecanisme de finanțare, pe care le implementăm. Aceste acțiuni sunt susținute de partenerii Guvernului – Danemarca, PNUD, Uniunea Europeană, Norvegia, Germania, Franța și GIZ. Sunt mulți parteneri care își aduc contribuția”, a declarat Ion Muntean, directorul Centrului Național de Energie Durabilă (CNED), în cadrul Forumului Asociațiilor de Locatari din Moldova.

„Asociațiile de locatari au un rol catalitic în promovarea schimbării la nivel local și în implicarea oamenilor pentru a transforma blocurile de locuit în spații mai eficiente energetic. PNUD, împreună cu Danemarca și alți parteneri de dezvoltare, va continua să sprijine eforturile țării de a construi un viitor un viitor energetic rezilient și sustenabil”, a declarat Seher Ariner, Reprezentanta rezidentă adjunctă a PNUD Moldova.

Experiența altor state, precum Danemarca, arată că implicarea locatarilor și utilizarea soluțiilor financiare potrivite pot crește semnificativ eficiența energetică a clădirilor. Aceste practici pot fi adaptate în Moldova pentru a dezvolta un sector rezidențial mai sustenabil și mai eficient energetic.

Foto: cned.gov.md. Momente din cadrul forumului.

Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova a fost organizat de IP CNED, în parteneriat cu PNUD Moldova și cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei.