Asigurare medicală cu reducere: cine poate beneficia, dacă procură polița până la 31 martie

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) informează că mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație.

Aceasta se referă la proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern.

Reducerea de care beneficiază aceștia este de 80% din valoarea primei și persoanele date vor achita 2 527 lei.

După data de 1 aprilie, prima de asigurare medicală în sumă fixă va fi de 12 636 lei, fără aplicarea reducerilor.

Achitarea primei poate fi efectuată rapid și simplu prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, iar statutul de persoană asigurată devine activ imediat după achitare.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela gratuit Centrul de apel INFO CNAM – 0 800-99999.

CNAM a pus la dispoziție și o înregistrare explicativă:

