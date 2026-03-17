Ardei contaminați cu pesticide, nimiciți de ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea unui lot de ardei de import, după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitelor admise de pesticide.

Potrivit instituției, controlul a fost efectuat în punctul de trecere a frontierei Leușeni, în cadrul procedurilor de verificare consolidată, conform Ordinului nr. 51 din 8 februarie 2023. În urma verificărilor, inspectorii au identificat un lot neconform de ardei, în cantitate totală de 9 306 kilograme.

Testele de laborator au arătat că produsul conținea reziduuri de pesticid Buprofezin peste limita maximă admisă, fapt care reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor.

În consecință, lotul nu a fost autorizat pentru comercializare pe piața Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, întreaga cantitate a fost distrusă, pentru a preveni orice pericol pentru populație.