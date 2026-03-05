Aproape 19 tone de rodii au fost distruse

În urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) stabilită de legislația în vigoare.

Imazalilul este un fungicid utilizat destul de des în agricultură. Doza maximă stabilită de WHO (Organizația Mondială a Sănătății) este de 0,03mg/kg corp pe zi (conține un factor de siguranță, de 85 de ori mai mică decât doza la care nu s-au observat efecte adverse). Principalul efect negativ al acestui fungicid este faptul că are efecte cancerigene.

Studiile privind potențialul acestuia de a produce cancer au fost efectuate pe animale. Acestea au dovedit ca imazalilul poate produce cancer în cazul șoarecilor și șobolanilor, în special hepatic și de tiroidă. S-a observat că influențează negativ și rata nascuților vii, atunci când este administrat în cantitate mare (80 mg/kg).

Lotul de rodii nu a fost admis pentru plasare pe piață.

În baza prevederilor legale aplicabile, s-a dispus distrugerea integrală a fructelor cu pesticide, sub supravegherea autorităților competente.

Procedura de nimicire a fost realizată prin dirijarea lotului către o instalație de producere a biogazului, în conformitate cu cerințele legale privind gestionarea produselor neconforme.

Lotul de rodii a fost nimicit în totalitate, înainte de a fi introdus în circuitul comercial, astfel încât produsele nu au ajuns la consumatori.