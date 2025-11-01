Poliţie

Aprindeți luminile

În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectatǎ la mașini.

Foto: https://t.me/Politia_Republicii_Moldova.
Scopul acestei prevederi este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.
Poliția recomandă conducătorilor auto:
–  verificați funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum;
–  adaptați viteza la condițiile de drum și trafic;
–  mențineți distanța de siguranță între vehicule;
–  evitați manevrele riscante și depășirile neasigurate.
Nerespectarea acestei obligații constituie abatere contravențională și se sancționează conform legislației în vigoare- amendă până la 450 lei.
 Respectați regulile de circulație pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, nu doar pentru a evita amenzile!
