APP organizează licitații pentru valorificarea bunurilor proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță desfășurarea, pe 16 decembrie 2025, a unor licitații „cu strigare” și „cu reducere” pentru valorificarea bunurilor proprietate de stat.

Potrivit informațiilor publicate, vor fi expuse 31 de loturi: 25 în cadrul licitațiilor „cu strigare” și 6 în cadrul licitațiilor „cu reducere”. În anunț sunt indicate și valori de expunere de 11.000.000 lei și 1.222.175 lei.

Pentru licitațiile „cu reducere”, prețurile sunt mai mici, fiind menționat un interval de 15 mii – 207 mii lei. APP mai precizează că licitațiile sunt programate pentru ora 10:30, iar locul desfășurării este indicat în comunicatul oficial.

Cererile de participare (cu setul de documente aferent) urmează a fi depuse până luni, 15 decembrie 2025. Pentru detalii și documente, participanții pot consulta anunțul APP și pot contacta instituția la +373 (22) 221-457 și +373 (22) 238-089.