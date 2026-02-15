Apel nou: Granturi de până la un milion de dolari SUA pentru fermieri

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, destinat fermierilor din Republica Moldova. Cererile pot fi depuse în perioada 2 martie – 29 mai 2026, transmite MOLDPRES.

Apelul vizează sprijinirea fermierilor din sectoare cum ar fi creșterea bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne; exploatații de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor de biosecuritate. De asemenea, sunt eligibile investițiile pentru dotarea fermelor de găini ouătoare cu cuști îmbunătățite sau sisteme alternative de întreținere, în vederea alinierii la standardele de bunăstare a animalelor și siguranță alimentară.

„Pe lângă creșterea animalelor, apelul prevede sprijin și pentru sectorul legumicol – toate speciile de legume cultivate în scop comercial. Culturile horticole de nișă, precum: fructe de pădure: coacăz negru, roșu și alb, mure, afine, zmeură, goji, agriș, scoruș negru, măceș; plante aromatice și medicinale: soc negru (Sambucus nigra), trandafir de dulceață, cătină albă, levănțică, mentă, jaleș de grădină, rozmarin, ștevia dulce; pepiniere pentru producerea speciilor menționate. Prelucrarea și comercializarea directă a producției agricole – investiții în procesarea și valorificarea laptelui, cărnii, culturilor horticole de nișă, uleiurilor și extractelor eterice, furajelor și altor produse obținute din materie primă agricolă”, explică MAIA.

Valoarea maximă a unui grant poate ajunge la 1 milion de dolari SUA, fără a depăși 50% din valoarea investiției eligibile.

Pentru sectorul culturilor de nișă, plafonul investițiilor este de 70.000 de dolari per beneficiar, cu excepția cooperativelor, unde limita poate fi de 300.000 de dolari.

Prin acest apel, MAIA urmărește să sprijine fermierii și operatorii agricoli în modernizarea fermelor, creșterea productivității și calității producției, precum și consolidarea biosecurității și bunăstării animalelor, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar din Republica Moldova.

Proiectul AGGRI (Agriculture Governance, Growth and Resilience Investment Project) este unul dintre cele mai importante programe recente de modernizare a agriculturii din Republica Moldova – practic un instrument strategic prin care statul încearcă să transforme agricultura dintr-un sector vulnerabil la crize într-un sector competitiv, orientat spre piață și export. AGGRI este un proiect investițional finanțat de Banca Mondială, aprobat în 2023, cu o valoare de aproximativ 55 milioane de dolari SUA.