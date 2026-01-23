CriuleniSocial

Apel la solidaritate! O familie cu 4 copii a rămas fără casă, în urma unui incendiu

23 ianuarie 2026
O familie din Onițcani a rămas fără un locul de trai, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări.

Secretara Consiliului Local Onițcani, dna Victoria Cazac, a publicat informația, cu apelul către cei care pot ajuta și cu indicarea datelor de contact și bancare, pentru eventualii doritori de a contribui la eliminarea consecințelor dramatice a unei situații nefericite:

Persoanele care pot ajuta și doresc să afle care sunt necesitățile de moment, pot lua legătura cu familia Tudor și Victoria Nagalisov, la numărul de telefon 060849965.

 

 

