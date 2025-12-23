Apel deschis pentru instituții de educație, care au nevoie de renovarea blocurilor sanitare

Autoritățile locale de nivelul I și II, în calitate de fondatori și administratori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, pot obține finanțare pentru a reabilita grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor școlare. În acest scop, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat deschiderea apelului la concursul de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026.

Conform comunicatului, statul va aloca din buget proximativ 25 milioane de lei. Concursul este organizat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL).

În anul 2025, MEC a alocat cca 23 mln lei pentru renovarea grupurilor sanitare în școli. Cu aceste resurse au fost modernizate grupuri sanitare din 20 instituții de învățământ general.

Autoritățile pot obține bani pentru proiectele care vizează: construcția de blocuri sanitare noi în interiorul instituțiilor; renovarea sau reabilitarea blocurilor sanitare existente; modernizarea sistemelor sanitare, inclusiv adaptarea acestora pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Depunerea dosarelor va începe la 2 februarie și se va încheia la 13 februarie 2026, până la ora 17:00,

la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, etajul 3, municipiul Chișinău.

Autoritățile publice locale pot beneficia de suport metodologic și consultanță din partea ONDRL pentru pregătirea dosarelor. Date de contact ONDRL: E-mail: office@ondrl.gov.md; Telefon: 022 27 91 22.

Pentru cei ce au nevoie de mai multă ghidare la completarea formularelor cerute, va fi organizat un atelier de instruire, cu participare în baza înregistrării prealabile, disponibilă la: https://forms.gle/uxMnfeu5i3UZei1k6

Atelierul este planificat pentru data de 29 decembrie 2025.