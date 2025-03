Apartamente pentru profesori, în delăsare (video)

Or. Criuleni, 15 minute de centrul orașului. Acest bloc cu cinci etaje se află în administrarea Ministerului Educației și Cercetării și a fost ridicat pentru a asigura cu loc de trai 20 de angajați ai școlii profesionale din oraș. Doar că niciun dascăl nu s-a stabilit aici cu traiul, imobilul nefiind dată în exploatare.

Construcția blocului a început încă în anul 1992, însă, în ultimii 15 ani, nu s-a investit niciun leu. Prin urmare, clădirea a intrat în proces de degradare. Deși se vede că au fost înlocuite mai multe foi de ardezie, observăm în acoperiș găuri. Bucăți din streașina de lemn stau să cadă, pereții sunt jerpeliți și câteva geamuri au fost sparte.

MIHAI RACU, paznic: Noi în toată ziua, aici, suntem. Suntem paznici aici. Păzim aici. Păi, cum? Că și așa ne fărâmă ferestrele copiii. Suntem doi numai.

Mihai Racu este unul dintre cei doi paznici care au grijă ca blocul să nu fie vandalizat. Acesta ne face turul apartamentelor pustii.

MIHAI RACU, paznic: Poftim, aceasta e cu două odăi. Aici e baia. Aici e odaia, e o odaie și aici e veceul. Și asta e bucătăria.

Apartamentele par, la prima vedere, în stare relativ bună. În băi s-a pus gresie și s-au instalat grupuri sanitare, iar în odăi vedem calorifere, prize și întrerupătoare. S-au instalat chiar și contoare pentru gaze naturale.

Reporter: Ne arătați și balconul?

MIHAI RACU, paznic: Iată-l.

Reporter: Dar, ce? Nu se deschide ușa?

MIHAI RACU, paznic: Iată, din cauza asta. Se vede pe fereastră. Asta vor să facă ei. Aici, trebuie sus de făcut acoperișul, trebuie de făcut înapoi tencuiala asta toată. Este, este încă de lucru bun-bun.

Totuși se simte delăsarea. Unele balustrade și țevi au ruginit, iar câteva calorifere stau să cadă. De-a lungul anilor, a degradat și infrastructura electrică a clădirii, susține Vladimir Sușițchi, celălalt paznic al blocului. Bărbatul a lucrat 40 de ani la unul dintre furnizorii naționali de energie electrică, dintre care 15 ani în calitate de inginer șef.

VLADIMIR SUȘIȚCHI, paznic: Când clădirea a fost ridicată s-au pus două cabluri pentru electricitate, dar ele, între timp, au ieșit din funcție. Au stat fără tensiune atâția ani. Nu mai cred să fie bune. O să trebuiască din nou de pus.

Printre profesorii înscriși în lista beneficiarilor de apartamente a fost și Elena Vicol. Timp de 38 de ani, aceasta a predat fizica elevilor Școlii Profesională din Criuleni, iar de șase ani este la pensie.

ELENA VICOL, fostă profesoară de fizică, Școala Profesională Criuleni: Când am venit la instituție, deci, toți scriam cereri, știam ca o să fie construită clădirea. Pe numele directorului depuneam o cerere ca să primim apartament. Am depus cererea și când să se dea casă în exploatare, când să primim apartamentul, după numărul de membri de familie. Eu așteptam un apartament cu două odăi.

În așteptarea apartamentului promis, Elena împreună cu soțul și cei doi copii ai săi au locuit în unul dintre căminele școlii profesionale, care în prezent e în ruine.

ELENA VICOL, fostă profesoară de fizică, Școala Profesională Criuleni: În această clădire condițiile nu erau prea bune. Din ce cauză? Fiindcă apă era numai la un lavoar, care se afla la capătul căminului. Apa se ducea în subsol și erau foarte mulți țânțari, umezeală. Copiii deseori boleau, aveau ori bronșită ori pneumonie. Am așteptat să primesc apartament, să am condiții mai bune de trai, dar, cu părere de rău, casa nici astăzi nu este dată în exploatare.

Am mers la Școala Profesională din Criuleni, unde am discutat și cu alți profesori, care au fost înscriși în lista beneficiarilor de apartamente de serviciu.

LARISA GAȘPER, maistru-instructoare, Școala Profesională Criuleni: Una îmi pare rău că am pierdut atâția ani, că în atâția ani, 30 de ani, puteam să-mi fac o căsuță singurică, încetișor. Dar așa, am stat cu gândul numai că o să primesc ca să-mi fie mai ușor.

ALEXANDRU DUCA, director adjunct, Școala Profesională Criuleni: Eu tot din 2011 m-am angajat aici, la Școala profesională, cu scopul ca să am o locuință, eram tânără familie și speram și eu ca și fiecare să am cuibul meu. Și tot am sperat, am sperat până anul trecut. Am văzut că speranță nu-i și cu soția împreună, hai să luăm un credit și să luăm apartament, o casă și să avem cuibul nostru.

ANTONINA DANDARA, maistru-instructoare, Școala Profesională Criuleni: Când am depus actele, atunci am depus cerere la apartament. Fiindcă așa am venit cu scopul, noi am avut și alte direcții, dar am ales anume asta. Ne-au știrbit din sănătate și din confortul și comoditățile copiilor pe care i-am crescut, nu așa poate cum trebuie.

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre soarta blocului de la directorul interimar al școlii profesionale, Vasile Iapără.

VASILE IAPĂRĂ, directorul interimar Școlii Profesionale Criuleni: Mandatul de director l-am luat în anul 2012, pe 1 februarie. În acest timp casa cu 20 de apartamente era finalizată 80%. Am scris diferite scrisori la Parlament, la Guvern, la deputați. Am scris la toate guvernele care au fost și s-au perindat până acum. Și, iată, până acum nu am primit încă resurse pentru a prelungi construcția casei.

Una dintre soluțiile propuse de conducerea școlii responsabililor de la Chișinău, începând cu anul 2016, a fost să le permită să repartizeze apartamentele profesorilor, care erau gata să le repare din banii lor și, ulterior, să le privatizeze. Doar că, într-un răspuns semnat în 2017 de viceministra de atunci, Cristina Boaghi, au fost informați că aceste solicitări „nu pot fi satisfăcute”.

VASILE IAPĂRĂ, directorul interimar Școlii Profesionale Criuleni: La etapa actuală, cel care va veni poate să încleie ori tapete, ori să-și facă niște schimbări în apartament cum vrea el. Un gospodar bun într-o lună de zile merge și trăiește acolo. Gazele sunt aduse până la bloc. Rămâne doar să facem celelalte lucrări inginerești ceea ce ține de lumină, conectarea gazului însă și a clădirii, apa și canalizarea. Astea erau să fie sau trebuiau să fie niște apartamente de serviciu. Legea spune așa că apartamentele de serviciu pot fi repartizate doar în momentul când ele sunt finisate complet.

De mai bine de un deceniu, orice solicitare trimisă la Minister de directorul Școlii Profesionale din Criuleni, prin care cerea bani pentru terminarea lucrărilor de construcție, nu s-a soldat cu succes. Potrivit actualului ministru al Educației, Dan Perciun, e nevoie, estimativ, de peste 5 milioane de euro, o investiție care, după atâția ani, nu mai este o prioritate.

DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: Din câte înțeleg, în ultimii 15 ani, practic, nu s-a investit suplimentar în bloc și noi nu intenționăm, la această etapă, să venim cu investiții adiționale. El este conservat și, în funcție de disponibilitățile financiare, pe viitor, poate vom reveni la acest subiect, dar nu la această etapă când avem alte necesități stringente. Și, bineînțeles, că și situația demografică și alte aspecte s-au modificat semnificativ în 32 de ani și, respectiv, poate, o investiție care era oportună în ‘92 nu mai este oportună astăzi.

Ideea de a construi un bloc cu 20 de apartamente de serviciu pentru profesorii din Criuleni ar fi apărut pe la începutul anilor 90 și era o modalitate de a atrage specialiști în domeniul educației. Astfel, pe 27 februarie 1992, a fost semnat un contract cu o companie de construcții, cunoscută în prezent cu numele Crioconstrucția SA. Nu știm ce prevedea acest contract, valoarea sau termenul de executare a lucrărilor, deoarece documentul nu s-a păstrat în arhiva Școlii Profesionale din Criuleni sau cea a Ministerului, dar nici la Agenția Achiziții Publice sau Agenția Națională a Arhivelor. Totuși, potrivit unor documente care au intrat în posesia noastră, clădirea a fost conservată în 1996 din cauza lipsei de fonduri, iar lucrările au fost reluate abia în 2002. Începând cu anul 2006, antreprenorul nu a reușit să efectueze întreg volumul de lucrări, respectiv, nu s-au cheltuit toți banii alocați de Minister. De exemplu, în 2009, din cei 600 de mii de lei alocați, s-au cheltuit doar 129 de mii de lei, iar în 2011, niciun ban din cei 550 de mii de lei nu a fost cheltuit.

Dacă tragem linie, doar în perioada anilor 2002 – 2011, Ministerul Educației și Cercetării a alocat aproape 5 milioane de lei dintre care doar 3,9 milioane de lei au fost, de fapt, investiți în construcția acestui bloc. Într-o adresare din decembrie 2011 către Minister, Crioconstrucția SA informează că e nevoie de încă 1,5 milioane de lei pentru finalizarea blocului. Însă, ministrul Educației de atunci, Mihail Șleahtițchi, a refuzat solicitarea antreprenorului, deoarece firma: „nu e executat mijloacele financiare alocate pentru anii 2007, 2009 și 2011.” Care este suma totală care a intrat pe conturile „Crioconstrucția” SA de la începutul construcției? Nici responsabilii de la Minister și nici directorul Școlii Profesionale din Criuleni nu au știut să ne răspundă la întrebare.

„Crioconstrucția” SA este una dintre primele companii de construcții din țară. În perioada în care aceasta efectua lucrări de construcție la blocul de la Criuleni, ar fi exploatat ilegal zăcăminte naturale. În urma unui control inopinat al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale din 2011, s-a constatat că firma ar fi extras 9 500 de metri cubi de nisip, prejudiciind statul cu peste un milion de lei. Din 2015, Crioconstrucția SA este administrată de omul de afaceri, Vladislav Madan, care deține mai multe companii în domeniul construcțiilor. Printre acestea – Terraconstrucția SRL, care la alegerile pentru funcția de președinte din toamnă, a contribuit la bugetul electoral al candidatei PAS, Maia Sandu, cu o donație generoasă de 164 400 de lei. De asemenea, Basconslux SRL, o firmă deținută de tatăl său – Nicolae Madan, a donat, la fel, 164 400 lei. Iar compania soției sale, O’key Imobil SRL, a virat pentru campania electorală a Maiei Sandu alți 100 000 de lei. Reamintim că, Maia Sandu a fost ministră a Educației în perioada 2012 – 2015, iar în urma scrutinului din 3 noiembrie 2024 a câștigat cel de-al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova.

DANIEL ROTARU, trezorierul Partidului Acțiune și Solidaritate: Am avut multe donații de la persoane juridice, însă și parcursul anului 2024, am avut donatori de la persoane juridice. Deja când banii ajung la noi, noi avem grijă ca ei să fie conformi, pentru că Comisia Electorală pune restricții referitoare, spre exemplu, o companie care donează nu trebuie să aibă contract cu statul în ultimii trei ani și nu trebuie să aibă restanță față de bugetul de stat în momentul efectuării donației și există o limită de 12 salarii medii pe economie pe care compania poate să le doneze.

Am încercat să aflăm de la administratorul „Crioconstrucția”, dacă în 2015, atunci când a preluat compania, mai era în vigoare contractul pentru lucrări de construcție a blocului pentru profesori de la Criuleni. Am mers pentru detalii la sediul juridic al firmei din orașul Criuleni. Ajunși la fața locului am dat peste această clădire abandonată. L-am căutat pe Vladislav Madan și la oficiul Crioconstrucția din Chișinău. Fără succes, însă.

– La adresa aceasta mai este indicată o firmă.

– Nu avem așa ceva.

– Deținător sau proprietarul este Vladislav Madan.

– Nu, nu-i așa ceva aici.

– De ce ar fi adresa lor juridică aici?

– Pentru că închiriem.

Vladislav Madan nu a răspuns nici la apelurile noastre repetate.

– Malvina Cojocari de la Proiectul Media „Cu Sens”, jurnalistă sunt. Îl caut pe domnul Madan. Deci, fac un subiect despre un bloc de locuit de la Criuleni.

– Eu o să discut cu dumnealui, dar ce pot să vă zic.

– Ați putea să-i transmiteți domnului Vladislav că-l căutăm și numărul meu.

– Ok, o să-i transmit.

L-am întrebat pe ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, dacă compania și-a îndeplinit, într-un final, obligațiile contractuale și care va fi soarta acestui bloc de locuit. Iată ce ne-a răspuns.

DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: N-am o informație detaliată cu privire la executarea lucrărilor și nici nu știu dacă se mai păstrează în arhivă, undeva, aceste documente. Nu cred că cineva, neapărat, se face de vină în sensul acesta.

Reporter: Ministerul Educației nu intenționează să aloce bani pentru acest bloc?

DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: Nu intenționăm, cu siguranță, să alocăm bani pentru acest bloc în viitor apropiat. Poate, într-un orizont mediu de timp, odată ce o să accesăm resurse mult mai semnificative de la Uniunea Europeană pentru modernizarea sistemului, o să revenim la o discuție despre oportunitatea investițiilor în acest bloc. Acum prioritizăm căminele și instituțiile unde există activitate didactică și unde sunt suficiente probleme care trebuie acoperite în primul rând și, ulterior, o să revenim la un bloc care stă în paragină de 15 ani.

Reporteri: Elena MOTRICALĂ,

Malvina COJOCARI

A contribuit: Svetlana CERNOV

Cameraman: Serghei AGA

Editoare: Olga CEAGLEI

Producătoare: Liuba ȘEVCIUC

Editor imagine: Igor MOREA

Fact Checking: Felicia CREȚU