Apa, berea și sucurile s-ar putea scumpi după lansarea sistemului de returnare a ambalajelor

Republica Moldova se află în pragul introducerii unui sistem de depozit-returnare pentru ambalaje, care va modifica substanțial modul de colectare și reciclare a recipientelor din plastic, sticlă și metal. Măsura, ce va deveni obligatorie pentru toți producătorii, ar putea duce la o majorare cuprinsă între 2 și 9 eurocenți pentru fiecare ambalaj de băutură, a precizat ecologista și fosta ministră a Mediului, Iuliana Cantaragiu, în emisiunea „RealPolitik” difuzată de NewsMaker.

Potrivit doamnei Cantaragiu, modelul moldovenesc urmează structura folosită în mai multe țări europene, unde prețul produselor incluse în sistem crește în funcție de taxa per ambalaj, care variază în general între 2 și 9 eurocenți. Cantaragiu explică faptul că această taxă nu este o majorare propriu-zisă a prețului, ci un „depozit” rambursabil, dar care totuși va fi vizibil pe bonul de cumpărături, influențând suma finală plătită de consumator.

„O sticlă de apă de un litru se poate scumpi cu aproximativ doi eurocenți, așa cum se întâmplă în Lituania”, a precizat dumneaei. Ecologista menționează că sistemul presupune investiții în colectare, logistică și procesare, iar o parte din costuri sunt preluate inevitabil în lanțul comercial până la raft.

Noul mecanism se va aplica ambalajelor între 100 ml și 3 litri, incluzând recipiente pentru apă, băuturi carbogazoase, sucuri și bere. Ambalajele mai mari nu intră în sistem și, potrivit experților, nu ar trebui să înregistreze schimbări semnificative de preț.

Cantaragiu a mai subliniat că introducerea acestui sistem poate deveni un impuls important pentru industria reciclării din Republica Moldova, întrucât piața este încă la început de drum și include în prezent doar câteva companii active. Mecanismul ar putea genera locuri noi de muncă și ar crește cantitatea de materiale recuperate, reducând presiunea asupra mediului.

Autoritățile consideră că sistemul de depozit-returnare este una dintre cele mai eficiente soluții europene pentru reducerea poluării cu plastic și sporirea gradului de reciclare, în unele țări depășind 90% rată de recuperare.