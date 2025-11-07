Anunțuri false despre amenzi de 20 mii lei

În contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii la vigilență.

Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei, făcând referire la articole inexistente din Codul administrativ și totodată fiind invitați la o adresă care nu aparține niciunei subdiviziuni a Serviciului Fiscal de Stat.

SFS precizează că aceste mesaje NU provin din partea instituției, iar identitatea autorității este utilizată în mod abuziv de către persoane rău intenționate.

În context, vă rugăm să ignorați astfel de mesaje și să informați imediat organele de drept, precum și Serviciul Fiscal de Stat, sau alte instituții abilitate.

Precizăm că, comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii aferent obligațiilor fiscale ale acestora are un caracter oficial.

Cetășenii sunt rugați să verifice orice informație pe pagina-web oficială a autorității fiscale www.sfs.md, precum și paginile oficiale ale instituției de pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/Serviciul.Fiscal.de.Stat

Instagram: https://instagram.com/sfs_md

Telegram: https://t.me/sfs_md

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sfs-md

Youtube: https://www.youtube.com/@sfs-md

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă cetățenii să fie mai vigilenți în contextul intensificării încercărilor persoanelor rău intenționate de a dezinforma societatea și periclita activitatea instituțiilor publice.