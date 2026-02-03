Sănătate

ANSP retrage de pe piață un parfum cu substanțe interzise

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 februarie 2026
0 1 minut pentru citire

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat, miercuri, identificarea pe piața din Republica Moldova a unor loturi neconforme ale unui produs cosmetic popular, decizie menită să protejeze sănătatea consumatorilor.

În urma controalelor de rutină privind respectarea cerințelor sanitare la plasarea pe piață a produselor cosmetice, inspectorii ANSP au descoperit două loturi ale parfumului „Adora Entourage”, un produs fabricat de S.A. „Viorica-Cosmetic” , care conțin ingrediente incluse pe lista substanțelor interzise.

Potrivit comunicatului oficial, primul lot identificat, cu numărul 210323-1413 și termen de valabilitate până la 21 martie 2028, conține aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil) propionică (Butylphenyl Methylpropional – BMHCA), o substanță recunoscută ca potențial sensibilizant al pielii și inclusă în lista ingredientelor interzise în produse cosmetice în baza regulamentelor sanitare naționale.

De asemenea, lotul 240325-1413, cu termen de valabilitate până la 24 martie 2030, a fost găsit cu Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde în compoziție, un alt element aflat pe lista substanțelor a căror prezență în produse cosmetice este interzisă în Republica Moldova.

Ca urmare, ANSP a dispus retragerea completă a ambelor loturi de pe piață, rechemarea lor de la consumatori și aplicarea măsurilor legale de distrugere, în conformitate cu legislația în vigoare. Autoritatea recomandă cetățenilor să verifice etichetele produselor cosmetice pe care le dețin și, în cazul în care acestea aparțin loturilor menționate, să le returneze comerciantului de la care au fost achiziționate.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 februarie 2026
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminat cu pesticide

2 februarie 2026

Formula de lapte NAN 1 Comfortis, retrasă de la vânzare

27 ianuarie 2026

Focar de gripă aviară depistat în raionul Criuleni

27 ianuarie 2026

Situația epizootică din Republica Moldova: focare de PPA, rabie și gripă aviară(video)

20 ianuarie 2026
Back to top button