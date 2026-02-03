ANSP retrage de pe piață un parfum cu substanțe interzise

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat, miercuri, identificarea pe piața din Republica Moldova a unor loturi neconforme ale unui produs cosmetic popular, decizie menită să protejeze sănătatea consumatorilor.

În urma controalelor de rutină privind respectarea cerințelor sanitare la plasarea pe piață a produselor cosmetice, inspectorii ANSP au descoperit două loturi ale parfumului „Adora Entourage”, un produs fabricat de S.A. „Viorica-Cosmetic” , care conțin ingrediente incluse pe lista substanțelor interzise.

Potrivit comunicatului oficial, primul lot identificat, cu numărul 210323-1413 și termen de valabilitate până la 21 martie 2028, conține aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil) propionică (Butylphenyl Methylpropional – BMHCA), o substanță recunoscută ca potențial sensibilizant al pielii și inclusă în lista ingredientelor interzise în produse cosmetice în baza regulamentelor sanitare naționale.

De asemenea, lotul 240325-1413, cu termen de valabilitate până la 24 martie 2030, a fost găsit cu Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde în compoziție, un alt element aflat pe lista substanțelor a căror prezență în produse cosmetice este interzisă în Republica Moldova.

Ca urmare, ANSP a dispus retragerea completă a ambelor loturi de pe piață, rechemarea lor de la consumatori și aplicarea măsurilor legale de distrugere, în conformitate cu legislația în vigoare. Autoritatea recomandă cetățenilor să verifice etichetele produselor cosmetice pe care le dețin și, în cazul în care acestea aparțin loturilor menționate, să le returneze comerciantului de la care au fost achiziționate.