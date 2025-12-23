Sănătate

ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii la nivel național

Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în perioada 15-21 decembrie 2025, la nivel național au fost înregistrate 2.488 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Indicatorul reprezintă o creștere de aproximativ 6% comparativ cu săptămâna precedentă.

În aceeași perioadă, au fost confirmate 101 cazuri de gripă sezonieră, semnalate în mai multe raioane ale țării. Totodată, au fost raportate 7 cazuri de COVID-19, număr aflat în scădere față de intervalul anterior, potrivit datelor oficiale.

Specialiștii ANSP menționează că situația epidemiologică rămâne sub monitorizare constantă și recomandă populației respectarea măsurilor de prevenire: igiena riguroasă a mâinilor, aerisirea spațiilor închise, evitarea aglomerațiilor și adresarea la medic la apariția primelor simptome de boală.

