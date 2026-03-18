ANSP: cazurile de infecții respiratorii sunt în creștere, iar gripa sezonieră rămâne în circulație

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național, în contextul în care, în perioada 9-15 martie 2026, a fost înregistrată o nouă creștere a numărului de îmbolnăviri.

Potrivit datelor ANSP, în săptămâna 11 din 2026 au fost raportate 3182 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea în rândul copiilor. Numărul este cu 5% mai mare comparativ cu săptămâna precedentă.

În aceeași perioadă, autoritățile sanitare au înregistrat 55 de cazuri de gripă sezonieră, ceea ce reprezintă o scădere de 29% față de săptămâna anterioară. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Chișinău – 36, urmat de Dondușeni – 4 și Bălți – 3. Câte două cazuri au fost înregistrate în Căușeni și Ialoveni, iar câte un caz a fost raportat în Călărași, Glodeni, Leova, Orhei, Sângerei, Soroca, Ștefan Vodă și Ungheni.

ANSP anunță că Laboratorul Național de Referință a efectuat o nouă reacție de secvențiere a probelor biologice, pentru a monitoriza circulația virusurilor gripale și a identifica variantele genetice prezente în Republica Moldova. Analiza bioinformatică a arătat că toate cele 16 probe investigate conțineau virus gripal de tip A.

Dintre acestea, 12 probe au fost atribuite virusului A(H3N2), încadrat în clada K, subclada 2a.3a.1, iar alte 4 probe au fost identificate ca A(H1N1), aparținând subcladei D.3.1.1. Potrivit ANSP, este vorba despre tulpini similare celor aflate în circulație în Europa.

În ceea ce privește infecția cu noul coronavirus, în săptămâna 11/2026 a fost raportat un singur caz de COVID-19.

Specialiștii în sănătate publică recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Printre acestea se numără evitarea locurilor aglomerate, păstrarea distanței sociale, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea igienei tusei și strănutului, aerisirea spațiilor închise și adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome. De asemenea, ANSP insistă asupra menținerii unui stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată.