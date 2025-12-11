ANSA: Rechemare de lapte praf pentru sugari

Social

Nestlé SRL a anunțat o rechemare voluntară pentru o cantitate limitată de produse destinate alimentației sugarilor din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, comercializate în Republica Moldova. Măsura are caracter preventiv și vizează doar anumite loturi, după ce, pe o linie de producție din fabrica de origine, a fost detectată bacteria Bacillus cereus.

Produse și loturi vizate

Potrivit anunțului companiei, sunt vizate următoarele produse, identificate după denumirea și lotul înscris pe etichetă:

  • NAN 1 Optipro (800 g) – Lot 52850346AB
  • NAN 1 Optipro (800 g) – Lot 52850346AC
  • Nestogen 1 (1000 g) – Lot 53030346BC
  • Nestogen 1 (600 g) – Lot 53030346BB

Producător: Nestlé Olanda, Nunspeet

Perioada de fabricație / preambalare:

  • NAN 1 Optipro: 12.10.2025 – 31.10.2027
  • Nestogen 1: 30.10.2025 – 30.04.2027

Rechemarea vizează exclusiv loturile enumerate mai sus; celelalte produse Nestlé de pe piață nu fac obiectul acestei măsuri.

Compania: „Măsura este strict preventivă”

Nestlé SRL precizează că, până în acest moment, nu au fost înregistrate sesizări sau raportări de efecte adverse în legătură cu produsele respective, iar rechemarea este realizată „strict preventiv”, pentru a proteja siguranța consumatorilor, în special a sugarilor.

Ce trebuie să facă părinții care au cumpărat produsele

Persoanele care dețin acasă produse din loturile menționate sunt rugate:

  • Să nu ofere produsele copiilor spre consum.
  • Să returneze cutiile din loturile vizate la magazinele de unde le-au cumpărat, unde vor primi contravaloarea integrală a produsului, chiar și fără bon fiscal (în funcție de politica magazinului).

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela gratuit numărul de telefon al serviciului pentru consumatori 022 210-563, de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00, sau pot scrie la adresa de e-mail: evgheni.railean@md.nestle.m

Compania este reprezentată în Republica Moldova de SRL NESTLE, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4.

