ANSA distruge un nou lot de ceai importat, produs neconform cu normele de siguranță alimentară

Autoritățile sanitare au intervenit din nou pentru a proteja consumatorii: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 1 120 kg de ceai negru importat, după ce analizele de laborator au arătat prezența unor reziduuri de pesticide peste limitele legale.

Potrivit instituției, controlul inopinat efectuat la importator a permis identificarea lotului neconform. Substanța periculoasă, Dinotefuran, a fost detectată la un nivel care contravine normelor de siguranță alimentară.

ANSA subliniază că substanțele toxice nu pot fi eliminate prin spălare sau preparare termică, iar comercializarea unor astfel de produse reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației.

În perioada 2024–2025, autoritatea a testat 958 de probe de produse vegetale, 156 dintre acestea au fost declarate neconforme. Loturile respinse au fost fie returnate exportatorilor (aproximativ 17 965 kg), fie distruse (≈ 13 313 kg).

ANSA insistă ca importatorii și comercianții să respecte cu strictețe limitele legale privind reziduurile de pesticide și avertizează că va continua controalele pe piața internă, pentru a preveni riscurile alimentare.