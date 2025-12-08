Incidente

ANSA distruge un nou lot de ceai importat, produs neconform cu normele de siguranță alimentară

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
77 1 minut pentru citire

Autoritățile sanitare au intervenit din nou pentru a proteja consumatorii: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 1 120 kg de ceai negru importat, după ce analizele de laborator au arătat prezența unor reziduuri de pesticide peste limitele legale.

Potrivit instituției, controlul inopinat efectuat la importator a permis identificarea lotului neconform. Substanța periculoasă, Dinotefuran, a fost detectată la un nivel care contravine normelor de siguranță alimentară. 

ANSA subliniază că substanțele toxice nu pot fi eliminate prin spălare sau preparare termică, iar comercializarea unor astfel de produse reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației.

În perioada 2024–2025, autoritatea a testat 958 de probe de produse vegetale, 156 dintre acestea au fost declarate neconforme. Loturile respinse au fost fie returnate exportatorilor (aproximativ 17 965 kg), fie distruse (≈ 13 313 kg). 

ANSA insistă ca importatorii și comercianții să respecte cu strictețe limitele legale privind reziduurile de pesticide și avertizează că va continua controalele pe piața internă, pentru a preveni riscurile alimentare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 8 decembrie 2025
77 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Dublă tragedie la Molovata

12 decembrie 2025

Spre Țara Sfântă cu pistoale în bagaj

12 decembrie 2025

Alertă la Centrul de plasament din Cocieri

10 decembrie 2025

Percheziții masive în dosar de corupție privind permisele auto

9 decembrie 2025
Back to top button