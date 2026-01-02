ANSA anunță rechemarea unor loturi de ouă din comerț

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de urgență a unor loturi de ouă de găină destinate consumului uman, ca urmare a depistării unei substanțe farmacologice active interzise de uz veterinar, metronidazol.

Potrivit ANSA, operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM a inițiat rechemarea produsului:

Ouă de găină pentru consum uman,

Marcaj: 3 MD CM 001,

Data durabilității minimale: 16.01.2026 – 23.01.2026 (inclusiv).

În urma acțiunilor de control desfășurate de inspectorii ANSA și a analizelor de laborator, substanța metronidazol a fost identificată în probe de furaje și probe de ouă prelevate de la exploatația avicolă a operatorului menționat.

De asemenea, ANSA anunță că operatorul SRL Raiplai-Avicola recheamă de la consumatori următorul produs:

Ouă de găină pentru consum uman ,

Marcaj: 3 MD BR 004,

Data durabilității minimale: 10.01.2026 – 27.01.2026 (inclusiv).

În acest caz, investigațiile de laborator au confirmat prezența metronidazolului în probe de furaje, probe de ser și probe de ouă pentru consum uman, recoltate de la exploatația avicolă a operatorului.

ANSA îndeamnă toate persoanele care au procurat ouă din loturile menționate să nu le consume și să le returneze unităților comerciale de unde au fost achiziționate, urmând să primească contravaloarea acestora, conform legislației în vigoare.

Autoritatea continuă monitorizarea situației și aplicarea măsurilor legale necesare pentru protejarea sănătății publice.