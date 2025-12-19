Sănătate

ANSA a retras de pe piață mai multe loturi de produse alimentare

Foto: ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import după ce analizele de laborator au scos la iveală depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide. 

Printre produsele vizate se numără:

  • 7 500 kg de mărar importat
  • 7 500 kg de pătrunjel importat
  • 171,36 kg (4032 pliculețe) de ceai negru cu reziduuri de pesticide peste limitele legale. 

Analizele au identificat depășiri ale limitelor maxime admise pentru pesticidele Penconazol, Kresoxim-metil și Novaluron, substanțe care pot reprezenta un risc pentru sănătatea umană. Toate loturile au fost sigilate și distruse sub supravegherea inspectorilor ANSA, fără a ajunge la consumatori.

ANSA reiterează importanța controalelor sporite la frontieră și în punctele de comercializare și îndeamnă operatorii economici să respecte legislația privind siguranța alimentelor.

