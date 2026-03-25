ANSA a întors peste 10 tone de fructe uscate cu urme de mucegai

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 25 martie 2026
Sursa foto: ANSA

Un lot de 10.500 de kilograme de amestec de fructe uscate de import a fost depistat ca fiind neconform și a fost returnat producătorului, în urma controalelor fizice efectuate de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la punctele de trecere a frontierei.

Potrivit instituției, este vorba despre un amestec de mere, caise, prune și vișine uscate, care prezenta semne vizibile de mucegai. Neconformitățile constatate contravin prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1523/2007 privind aprobarea Reglementării tehnice „Fructe și legume uscate (deshidratate)”.

Conform actului normativ, produsele destinate comerțului pentru consum uman trebuie să respecte cerințe minime de calitate. Acestea trebuie să fie lipsite de defecte care le-ar face improprii pentru consum, curate, fără impurități minerale sau metalice, fără urme de putregai, fermentare, atac de insecte, acarieni sau alți paraziți și fără mucegai.

În aceste condiții, lotul nu a fost admis pe piața Republicii Moldova. ANSA subliniază că niciun kilogram de fructe uscate neconforme nu a ajuns la consumatori.

