ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminat cu pesticide

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță distrugerea unui lot de 15 000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt importat, după ce analizele de laborator au indicat depășiri semnificative ale nivelurilor maxime admise de reziduuri de pesticide.

Potrivit autorităților, probele prelevate au evidențiat depășiri ale limitelor pentru reziduuri de Penconazol, un pesticid care poate prezenta riscuri pentru sănătatea consumatorilor. Loturile neconforme au fost reținute imediat în depozitul operatorului importator, sigilate și supuse procesului de nimicire sub strictă supraveghere, înainte de a fi puse în circuitul comercial sau ajunge la consumatorii finali.

ANSA atrage atenția că depășirile de pesticide apar, de regulă, atunci când bunele practici agricole nu sunt respectate, inclusiv prin utilizarea excesivă a produselor fitosanitare sau nerespectarea perioadelor recomandate între tratamente și recoltare. Instituția reiterează cerința ca toate produsele alimentare importate să respecte normele de siguranță alimentară prevăzute de legislația Republicii Moldova.