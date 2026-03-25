ANRE a revizuit tarifele pentru serviciile de distribuție și transport al energiei electrice

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședință publică din 25 martie 2026, tarifele reglementate pentru serviciile de distribuție și transport al energiei electrice pentru anul 2026.

Revizuirea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice pentru operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” a avut la bază actualizarea costurilor aferente operării sistemului electroenergetic, inclusiv cheltuielile pentru asigurarea rezervelor de reglaj a frecvenței și puterii active, cheltuielile de procurare a energiei pentru acoperirea consumului tehnologic, includerea investițiilor realizate de operator, precum și ajustarea devierilor tarifare acumulate.

În rezultatul analizei, ANRE a determinat pentru serviciul de transport al energiei electrice Î.S. ,,Moldelectrica” un tarif reglementat în cuantum de 24,5 bani/kWh (245 lei/MWh), cu 1,6 bani/kWh mai mic comparativ cu tariful în vigoare.

Referitor la operatorii sistemelor de distribuție, revizuirea tarifelor a fost determinată de un cumul de factori obiectivi care influențează costurile operatorilor. Printre principalele cauze se regăsesc revizuirea prețului de procurare a energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor din rețelele electrice, actualizarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție, precum și excluderea din baza reglementată a activelor a investițiilor efectuate în perioadele anterioare de reglementare și care au fost recuperate integral tarifar.

Totodată, ajustarea tarifelor reflectă aplicarea salariului minim pe țară, evoluțiile indicatorilor macroeconomici, inclusiv cursul de schimb și rata inflației, includerea investițiilor realizate în anul 2025 pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor electrice, precum și recuperarea devierilor tarifare acumulate în perioada precedentă.

În urma analizei acestor factori, ANRE a stabilit tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice pentru anul 2026, diferențiate în funcție de nivelul de tensiune al rețelelor, după cum urmează:

pentru Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.:

2,7 bani/kWh pentru consumatorii finali racordați la rețelele de distribuție de tensiune înaltă (35–110 kV), cu 0,3 bani/kWh mai mic comparativ cu tariful în vigoare;

20,6 bani/kWh pentru consumatorii finali racordați la rețelele de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) ), cu 3,5 bani/kWh mai mic comparativ cu tariful în vigoare;

69,20 bani/kWh pentru consumatorii finali racordați la rețelele de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV), cu 14,8 bani/kWh mai mic comparativ cu tariful în vigoare.

pentru S.A. „RED Nord”:

27,9 bani/kWh pentru consumatorii finali racordați la rețelele de distribuție de tensiune medie (6–10 kV), cu 1,5 bani/kWh mai mic comparativ cu tariful în vigoare;

113,7 bani/kWh pentru consumatorii finali racordați la rețelele de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV), cu 19,9 bani/kWh mai mic comparativ cu tariful în vigoare.

Tarifele aprobate reflectă costurile justificate necesare pentru asigurarea unui serviciu sigur și continuu de distribuție și transport al energiei electrice, în condiții de eficiență și transparență, cu respectarea parametrilor de calitate, comunică ANRE.