Anenii Noi: dispariția unui bărbat, investigată ca posibil omor

Poliția Republicii Moldova desfășoară, în prezent, acțiuni de urmărire penală într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar pornit inițial pe cazul dispariției unui bărbat.

În urma măsurilor speciale de investigație, ofițerii au stabilit drept versiune de bază comiterea unei crime. Ca urmare a probelor acumulate, oamenii legii au reținut suspectul principal, precum și pe concubina acestuia, bănuită de complicitate.

La moment, pe caz sunt întreprinse mai multe acțiuni procesuale, iar ancheta se află în desfășurare. Reprezentanții Poliției anunță că vor reveni ulterior cu informații suplimentare, pe măsura avansării investigațiilor.