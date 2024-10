Andrei Năstase: „Pe 20 octombrie readucem speranța în sufletele oamenilor!”

Odată cu finalul acestei campanii electorale dure și murdare, am văzut cum unii dintre candidați nu au ezitat să facă promisiuni mincinoase, să folosească resurse administrative pentru propriul avantaj. Știu că moldovenii s-au săturat de aceste practici, de politică veche care nu face altceva decât să dezamăgească. Promisiuni au fost multe, dar faptele au lipsit.

V-ați pus încrederea și speranțele într-un partid și într-o președintă care v-au dezamăgit. Poate cel mai mare rău pe care l-au făcut a fost acela că au ucis speranța unei părți mari din societate. Însă eu vă spun astăzi cu toată convingerea: speranța încă nu a murit!

Alegeți un președinte dedicat, un președinte implicat, un om care întotdeauna a pus interesul național mai presus de orice altceva. În 2015 am demonstrat că împreună putem aduce speranța în sufletele oamenilor și libertatea în viețile lor. Împreună am scăpat de jugul oligarhilor și am arătat că moldovenii pot fi din nou liber!

Astăzi, avem o nouă misiune. Împreună putem aduce speranța unui trai mai bun, speranța unui viitor aici, acasă, pentru noi și pentru copiii noștri. Îi îndemn pe toți cei care au obosit să mai creadă în schimbare să nu renunțe. Aveți în mâinile voastre cel mai puternic instrument: votul!

Stimați alegători,

Mergeți la alegeri și mă votați cu toată încrederea, mă găsiți pe poziția a șaptea în buletinul de vot. Doar așa putem readuce speranța în familiile noastre, în inimile oamenilor!