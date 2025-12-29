AND: Situația pe trasee la 29 decembrie

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a informat, în dimineața zilei de 29 decembrie, că traseele naționale sunt practicabile. Pentru a asigura condiții optime de trafic, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. Intervenții au avut loc pe sectoarele Briceni, Rîșcani, Comrat, Dubăsari, Hîncești, Nisporeni, Orhei, Drochia, Ungheni etc.

AND mai informează, că pe parcursul nopții, în procesul tehnologic au fost antrenate 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri. Muncitorii au împrăștiat 2.021,8 tone de sare tehnică, iar pentru combaterea ghețușului au fost utilizate 136,1 tone de materiale antiderapante.

Drumarii au intervenit și în 16 cazuri după ce vântul puternic a doborât copaci, evacuînd promt ramurile și tulpinile acestora de pe carosabil, evitând astfel blocaje majore ale circulației.

AND îndeamnă participanții la trafic să manifeste maximă prudență în trafic și să-și echipeze autovehiculele cu cele necesare, înainte de a porni la drum. Este important ca șoferii să fie atenți la avertizările emise de autorități privind condițiile meteo, iar în trafic – să adapteze viteza la condițiile unui drum posibil lunecos.