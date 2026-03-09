Incidente

Anabolizante depistate în colete expediate prin Aeroportul Internațional Chișinău

9 martie 2026
20 Mai puțin de un minut
Sursa foto: Poliția de Frontieră RM

Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au documentat 3 tentative de transportare ilicită a medicamentelor cu regim special la Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cazurile au fost depistate în urma verificării fizice a trei colete expediate de persoane fizice din Ucraina către destinatari din Azerbaidjan.

În timpul controlului s-a constatat că trimiterile poștale conțineau preparate anabolizante, în total 35 de fiole, bunuri care sunt interzise pentru a fi expediate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.

Medicamentele au fost ridicate și urmează să fie confiscate, iar autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor importanța respectării regulilor la traversarea frontierei de stat și îndeamnă pasagerii să coopereze cu autoritățile pentru menținerea ordinii și siguranței la frontieră.

9 martie 2026
20 Mai puțin de un minut

