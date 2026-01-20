Amnesty Internațional a lansat o petiție ce vizează Iranul. Vezi despre ce este

Amnesty International a lansat petiția „Opriți masacrele protestatarilor din Iran”, prin care solicită statelor membre ale ONU să acționeze de urgență pentru a opri vărsarea de sânge, a proteja protestatarii și a trage autoritățile iraniene la răspundere.

Vă invităm să preluați și să publicați această petiție, contribuind astfel la informarea corectă a publicului. Distribuirea ei poate ajuta la mobilizarea sprijinului public și la consolidarea presiunii pentru respectarea drepturilor omului.

Fiecare semnătură contează și poate face diferența.

Petiția poate fi semnată, accesând linkul: