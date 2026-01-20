Amnesty Internațional a lansat o petiție ce vizează Iranul. Vezi despre ce este

Amnesty International a lansat petiția „Opriți masacrele protestatarilor din Iran”, prin care solicită statelor membre ale ONU să acționeze de urgență pentru a opri vărsarea de sânge, a proteja protestatarii și a trage autoritățile iraniene la răspundere.
Vă invităm să preluați și să publicați această petiție, contribuind astfel la informarea corectă a publicului. Distribuirea ei poate ajuta la mobilizarea sprijinului public și la consolidarea presiunii pentru respectarea drepturilor omului.
Fiecare semnătură contează și poate face diferența.
Petiția poate fi semnată, accesând linkul:
Începând cu 28 decembrie 2025, cetățenii iranieni au ieșit în stradă pentru a cere schimbări fundamentale și respectarea drepturilor omului. Răspunsul autorităților a fost unul extrem de violent: folosirea ilegală a forței letale, ucideri în masă, arestări pe scară largă și, din 8 ianuarie, întreruperea totală a accesului la internet, menită să ascundă crimele comise.