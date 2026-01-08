Amenzile de peste hotare îi vor gasi și acasă

Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a modificărilor la Codul contravențional în partea ce vizează constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state.

Proiectul de lege este elaborat în vederea implementării Directivei (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 privind facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație rutieră care afectează siguranța rutieră, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2024/3237, scrie bizlaw.md.

De asemenea, proiectul are scopul de a asigura aplicabilitatea eficientă a prevederilor Regulamentului privind schimbul transfrontalier de informații și asistență reciprocă referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 538/2025.

Autoritățile susțin că noile reguli vor contribui la o identificare mai eficientă a contravenienților și la creșterea gradului de executare a sancțiunilor. În același timp, se urmărește descurajarea comportamentului agresiv în trafic, reducerea numărului de accidente rutiere, precum și asigurarea unui tratament echitabil între toți participanții la trafic, inclusiv între conducătorii auto rezidenți și cei nerezidenți.

Principalele prevederi ale proiectului se vor referi la:

– extinderea sferei contravențiilor pentru care se aplică mecanismul de constatare și notificare transfrontalieră;

– reglementarea expresă a procedurii de identificare a conducătorului vehiculului, proprietarului sau posesorului vehiculului înmatriculat într-un alt stat;

– instituirea avizului de încălcare a normelor de circulație ca instrument procedural de notificare a persoanei vizate;

– stabilirea termenelor clare de notificare și a cerințelor minime de conținut ale avizului de încălcare;

– reglementarea limbii de emitere a actelor procedurale și a documentelor transmise persoanelor nerezidente;

– garantarea dreptului la apărare, inclusiv prin posibilitatea participării la distanță la examinarea cauzei contravenționale;

– reglementarea obligației proprietarului sau posesorului vehiculului de a comunica identitatea conducătorului auto;

– stabilirea cadrului juridic al asistenței reciproce internaționale, inclusiv prin intermediul sistemului EUCARIS;

– recunoașterea și executarea pe teritoriul Republicii Moldova a sancțiunilor contravenționale aplicate cetățenilor Republicii Moldova de către autoritățile altor state;

– instituirea motivelor exprese de refuz al recunoașterii și executării sancțiunilor contravenționale;

– clarificarea regimului de colectare și virare a amenzilor contravenționale.

Rezultatul scontat constă în creșterea gradului de executare a sancțiunilor, reducerea impunității în trafic și sporirea siguranței rutiere.