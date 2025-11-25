Amenzi de peste 15 mii de lei pentru prestatorii de servicii de taxi care au încălcat legislația fiscală

Serviciul Fiscal de Stat a anunțat aplicarea unor sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 15 mii de lei contribuabililor care prestează servicii de transport de pasageri în regim taxi și care au fost depistați cu abateri în timpul controalelor efectuate în perioada 17-21 noiembrie 2025. Verificările au fost realizate în comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, vizând activitatea transportatorilor din Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia.

Potrivit autorităților, controalele au scos la iveală mai multe nereguli, printre care:

efectuarea transportului de pasageri fără înregistrare corespunzătoare;

neeliberarea bonurilor fiscale pentru serviciile prestate;

nedeclararea veniturilor, fapt ce contravine normelor fiscale în vigoare.

În urma celor 24 de controale operative, inspectorii au identificat 2 cazuri de neutilizare a echipamentelor de casă și control și 1 caz de neeliberare a biletelor de călătorie, pentru care au fost aplicate amenzi totale de 4,4 mii lei. De asemenea, 7 persoane fizice care desfășurau activități ilicite în domeniul transportului de pasageri în regim taxi au fost sancționate cu amenzi însumând 11 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reiterează necesitatea respectării cadrului fiscal și a desfășurării activităților economice în mod transparent, în vederea creării unui mediu concurențial echitabil. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să solicite bonul fiscal la călătoriile cu taxiul și să raporteze cazurile de activitate ilegală la Linia Fierbinte a SFS – 0 8000 1525.