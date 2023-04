Ambulanța, solicitată cu 20 la sută mai des a doua zi de Paște, față de prima zi

În raionul Criuleni, zilele de duminică, 16 aprilie, și luni, 17 aprilie, când creștinii ortodocși au sărbătorit Paștele, au fost liniștite și relativ fără incidente. Secția Situații Excepționale Criuleni a anunțat că nu a primit apeluri de la cetățeni și nu s-au înregistrat situații de urgență.



Aceași situație a descris Alexandru Ursu, șeful Inspectoratului de Poliție Criuleni, care a spus că ordinea publică nu a fost deranjată nici într-un fel, iar cetățenii au sărbătorit în liniște și bună înțelegere.

Adrian Podolean, șeful Stației de Asistență Medicală de urgență Criuleni, ne-a relatat că în ziua de Paște serviciul a lucrat în mod obișnuit, iar a doua zi echipajele au fost solicitate la acutizări ale bolilor cronice, a pancreatitelor.

„Luni, numărul adresărilor față de ziua precedentă, a crescut cu aproximativ 20%. Practica anilor precedenți arată, că în următoarele săptămâni care urmează după Paște, vor urma mai multe chemări, or, sărbătorile abia au început, mâncare se prepară în ajun, iar se mănâncă din aceleași bucate inclusiv a patra zi. Chemări la come alcoolice, din fericire, nu am avut” – a spus Podolean.