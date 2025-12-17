Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a suspendat temporar serviciile consulare

Urmare a unui incident tehnic produs în incinta sediului Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, serviciile consulare sunt suspendate temporar, anunță Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americi.
„Clădirea Ambasadei este un imobil vechi, cu statut de monument arhitectural, iar intervențiile tehnice sunt complexe. În urma unui scurtcircuit produs sub acoperiș, într-o zonă inaccesibilă, a izbucnit un incendiu de mici proporții. Ambasada a alertat imediat serviciile de urgență, iar pompierii au intervenit prompt, fiind evitată o situație cu consecințe grave.
În prezent, urmează ca daunele să fie evaluate de compania de asigurare, după care vor fi efectuate lucrările necesare de reparație”, se menționează în comunicat.
Între timp locația pentru oferirea serviciilor consulare a fost schimbată pentru o perioadă nedeterminată.
Prestarea serviciilor consulare se va desfășura în cadrul Bisericii Ortodoxe Române Sf. Apostol Andrei din Potomac. Adresa: 9111 River Rd., Potomac, Maryland, 20854, comunică Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.
Apropo, cetățenii Republicii Moldova aflați în Statele Unite pot beneficia de servicii consulare pe circumscripții:
- Ambasada RM în SUA: Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virgina, West Virginia, Maryland, District of Columbia, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Puerto Rico, Insulele Virgine Americane.
- Consulatul General al RM de la Chicago: North Dakota, Soth Dakota, Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Texas.
- Consulatul General al RM de la Sacramento: California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Alaska, Hawaii.