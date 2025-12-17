Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a suspendat temporar serviciile consulare

„Clădirea Ambasadei este un imobil vechi, cu statut de monument arhitectural, iar intervențiile tehnice sunt complexe. În urma unui scurtcircuit produs sub acoperiș, într-o zonă inaccesibilă, a izbucnit un incendiu de mici proporții. Ambasada a alertat imediat serviciile de urgență, iar pompierii au intervenit prompt, fiind evitată o situație cu consecințe grave.