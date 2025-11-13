Ambalaj de lux, conținut toxic. Cum a ajuns o cremă „de brand” să trimită o clientă la terapie intensivă

O antreprenoare din Bistrița-Năsăud, în vârstă de 42 de ani, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi vândut, sub brand propriu, creme cosmetico-medicale pe bază de clorură de mercur, fără drept de comercializare. Măsura a fost dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în urma unei sesizări venite de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, după ce o clientă a ajuns la spital cu suspiciune de intoxicație cu mercur, ulterior confirmată prin analize medicale.

Potrivit informațiilor prezentate de Bistrița Express, femeia ar fi cumpărat în cursul anului 2024 creme cu clorură de mercur amoniacală din mai multe farmacii, le-ar fi reambalat și le-ar fi comercializat sub sigla proprie, deși firma sa nu avea dreptul legal să opereze cu astfel de produse farmaceutice. În urma perchezițiilor efectuate la sediul firmei și la domiciliu au fost ridicate recipiente cu substanță albă ce ar conține clorură de mercur amoniacală, diverse uleiuri, documente contabile, înscrisuri cu valoare probatorie și telefoane mobile.

Polițiștii o cercetează pe antreprenoare pentru mai multe infracțiuni, între care falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de produse sau substanțe toxice, vătămare corporală și evaziune fiscală. Deocamdată, ancheta procurorilor vizează în principal traficul cu substanțe toxice, urmând ca încadrarea pentru vătămare corporală să fie stabilită după primirea certificatului medico-legal al victimei.

Pacienta, în vârstă de 40 de ani, a fost internată în octombrie la Spitalul Județean Bistrița cu manifestări de alergie la nivelul feței și semne de insuficiență hepatică. Suspiciunea de intoxicație cu mercur a fost confirmată ulterior, iar femeia a primit tratament de specialitate, inclusiv dializă, fiind transferată ulterior în stare ameliorată la secția de toxicologie a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București.

Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud a precizat că firma antreprenoarei din Rebrișoara fusese deja sancționată în luna iunie și i se interzisese comercializarea produselor pe bază de derivați de mercur, în condițiile în care legislația europeană permite folosirea acestor substanțe doar în farmacii, cu respectarea unor condiții stricte (rețetă, concentrație adaptată pacientului). În pofida interdicțiilor, firma, cu trei ani de vechime și un singur angajat, ar fi continuat să comercializeze crema depigmentantă pe bază de mercur, produsă inițial într-un laborator farmaceutic din Bistrița și reambalată sub marcă proprie.