Am învățat cum să monitorizăm politicile publice

În perioada 14-16 septembrie mai mulți tineri din țară, inclusiv din raioanele Criuleni și Dubăsari , au aflat subtilități ce țin de implementarea bugetelor locale, advocacy și politici publice. Instruirea organizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu genericul ,,Monitorizarea politicilor publice” a schimbat percepția participanților despre modalitățile de gestionare a banilor publici.

Scopul proiectului a fost ca tinerii să învețe în detalii tehnici de monitorizare a bugetelor locale, să capete abilități de advocacy pentru a face auzită vocea tinerilor în fața factorilor de decizie, să conștientizeze rolul politicilor publice și modul în care acestea influențează aspectele cheie a vieții comunitare.

Participanții declară că aceste instruiri organizate de Centrul Analitic Independent Expert-Grup le-au fost de folos.

– Proiectul dat mi-a lăsat o impresie foarte plăcută datorită faptului că am învățat să administrez un buget pentru planificarea unei activități, cum pot planifica mai eficient un buget ca să fie mai plauzibil și să am șanse mai mari să fie acceptat. A fost un prim pas pentru introducerea și implicarea tinerilor în domeniul administrării bugetelor pentru activitățile de bugete locale. De asemenea, am făcut cunoștință cu oameni noi, ambianța a fost foarte plăcută, le mulțumesc mult celor de la CNTM pentru oportunitățile oferite. Tinerii din acest proiect au fost foarte interactivi și s-au dedicate total în activități, iar trainerii și coordonatorii de echipe au fost excepționali – a mărturisit Zavtoni Vasile, elev la LT Cruglic.

– Subiectul dat, nu este atât de mult abordat în Republica Moldova și eu mă bucur că am avut oportunitatea să particip în cadrul acestui proiect pentru a mă dezvolta și a mă informa cât mai mult. A fost multă informație nouă, dar foarte eficientă. Pe lângă teorie, am avut multe exerciții , provocări practice, unde puteam să înțelegem mai bine unele aspect – a spus Anastasia Șeptelici, LT Holercani.

– Acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a învăța despre monitorizarea bugetelor locale, am aflat ce este Advocacy și cum să realizez corect un plan de advocacy. Tot ce am învățat la acest proiect este nou pentru mine, dar foarte util. Cu siguranță cunoștințele acumulate le voi aplica pe viitor. A fost un pas major în dezvoltarea mea, și le mulțumesc enorm organizatorilor. Pe lângă teorie, am avut multe exerciții, dar și provocări practice, unde puteam să înțelegem mai bine. Anturajul a fost foarte primitor și prietenos. Nu ne-a trebuit mult timp ca toți participanții să ne împrietenim, să ne cunoaștem și să ne simțim bine împreună – a spus Cojocari Evelina, LT Holercani.

– Într-adevăr subiectul dat nu este abordat atât de des, și nici nu se organizează multe proiecte, training-uri despre bugetele locale. De aceea pentru mine acest proiect a avut un impact foarte mare. A fost multă informație, în unele momente prea multă pentru a o înțelege în totalitate. Datorită exercițiilor practice, totul era mai pe înțelesul nostru. Totul a fost organizat atât de bine pentru noi, dar și pentru organizatori. Agenda a fost foarte bine planificată, încât reușeam tot. Participanții au fost dornici de informație, dornici să învețe lucruri noi, și ne-am înțeles foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult și îndemn toți tinerii să aplice și să practice la proiecte – zicea Ana Gherman, Liceul Teoretic Grigore Vieru, satul Sireți.

Ionela Chiriac, membra echipei „Est-Curier Junior”