Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar

În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. Alte 10 profiluri de integritate au fost publicate zilele trecute pe portalul MoldovaCurată.md. Mai jos vă prezentăm o variantă sintetizată.

În privința candidatului nr. 2 de pe lista Blocului „Alternativa”, fostul procuror general și fostul deputat al Partidului Democrat Alexandr Stoianoglo, jurnaliștii au solicitat informații la zi despre dosarele penale deschise pe numele său. Astfel, potrivit Procuraturii Anticorupție, din cele 6 cauze penale, două încă se află la etapa de urmărire penală, iar altele două se examinează în instanță. Un dosar a fost clasat, iar într-un alt caz – depășirea atribuțiilor de serviciu la eliberarea din funcția a șefului PCCOCS – prima instanță a pronunțat deja sentință de achitare (pe 165 de pagini). Alexandr Stoianoglo susține că toate dosarele în privința sa sunt neîntemeiate și ar fi fost pornite cu scopul de a-l înlătura din funcția de procuror general. Mai multe informații despre parcursul candidatului de la jurist și procuror în Găgăuzia până la politician care a candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova pot fi citite aici.

Despre Ion Groza, deputat și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), jurnaliștii amintesc că în aprilie 2019, acesta împreună cu deputații independenți Viorel Melnic, apropiat oligarhului Ilan Șor, și Alexandru Oleinic, ales atunci pe o circumscripție pentru regiunea transnistreană, au împiedicat anularea sistemului electoral mixt, inițiat de Vladimir Plahotniuc, motiv din care a fost numit atunci de Maia Sandu „deputat independent al PDM”. Cei trei făcuseră o sesizare la Curtea Constituțională, în baza căreia Curtea a decis că nu pot fi organizate alegeri anticipate, așa cum își doreau PAS și Platforma DA, decât din nou după sistemul electoral mixt. Asta a făcut-o pe Maia Sandu să-i numească pe judecătorii Curții „călăii democrației” și să-i adreseze un „mulțumesc” special lui Ion Groza. Totuși, faptul că acesta a acționat atunci aparent în interesul PDM care capturase țara, nu a constituit un obstacol în ulterioara aderare a lui Ion Groza la PAS. Întreaga istorie – aici.

Un alt deputat PAS care candidează pentru un nou mandat este Igor Grosu, președinte al partidului, care a exercitat și funcția de președinte al Parlamentului. Jurnaliștii i-au documentat unele declarații considerate controversate, dar și unele derapaje în comunicarea cu jurnaliștii. Mai multe detalii – aici.

Un alt candidat PAS care a avut incidente cu jurnaliștii este Vladimir Bolea, acum ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. El a folosit un cuvânt obscen, când credea că nu-l aude sala, la o conferință de presă, înainte să-i răspundă unui jurnalist la întrebarea despre subvenții agricultorilor. Ulterior, Bolea și-a cerut scuze și public, și în privat. Mai multe despre activitatea candidatului găsiți în profil.

Sergiu Butuc, fost vicepreședinte al raionului Cantemir, acum candidat pe lista Blocului patriotic, a trecut până acum prin cinci partide, ultimul fiind cel condus de Irina Vlah. Jurnaliștii au mai documentat faptul că în 2022 el a fost găsit vinovat de fals în declarația de avere, însă nu a fost pedepsit, întrucât infracțiunea se prescrisese. Alte informații despre activitatea candidatului pot fi citite aici.

Un alt candidat pe lista Blocului patriotic, socialistul Vladimir Odnostalco, a fost implicat într-un caz de perfectare a căsătoriei fictive cu o colegă de partid, în 2011, pentru a obține un teren. De asemenea, o listă de donatori ai PSRM din 2014 arată că el ar fi donat partidului sute de mii de lei, în timp ce nu avea venituri oficiale atât de mari. Profilul de integritate al lui Vladimir Odnostalco poate fi citit aici.

În vizorul Campaniei „Pentru un Parlament Curat” a intrat și halterofilul Vadim Vacarciuc, candidat pe lista AUR Moldova. Sportiv de performanță, fost campion mondial și participant la patru ediții ale jocurilor olimpice, Vacarciuc a fost anul trecut protagonistul „unui caz stupid și neplăcut”, după cum îl comentează acum. Câteva portaluri americane au transmis, în iunie 2024, că el a fost reținut și plasat în arest sub bănuiala că ar fi încercat, împreună cu un alt moldovean, să plaseze la bancomate dispozitive de citire ilegală a datelor de pe carduri. Solicitat de jurnaliști să comenteze incidentul, Vacarciuc declară acum că s-a aflat în SUA pe o perioadă determinată, unde a lucrat în calitate de antrenor consultant la un club sportiv de profil (haltere), iar reținerea sa s-a produs din cauza unei confuzii. El a prezentat două documente din care ar reieși că instanța și-a retras toate acuzațiile la adresa lui și îl declară nevinovat. Documentele prezentate de candidat, precum și alte detalii ale acestei istorii citiți aici.

Liderul Partidului Social Democrat European, Tudor Ulianovschi, fost ministru de Externe și ambasador, are un litigiu pe rol în instanță pentru apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale cu fostul deputat Iurie Reniță și cu o publicație din România. Anterior Reniță a afirmat că Ulianovschi ar fi participat la ședințe conduse de Vladimir Plahotniuc, afirmații respinse de Ulianovschi. Un litigiu similar candidatul a avut și cu Octavian Țîcu, anul trecut, când ambii candidau la alegerile prezidențiale. În iulie 2025 însă instanța a respins cererea lui Tudor Ulianovschi. Alte informații despre candidat găsiți aici.

Despre candidatul Blocului „Alternativa”, Gaik Vartanean, fost socialist trecut la partidul condus de Ion Ceban, jurnaliștii au documentat că el a participat la conferința internațională MEGA, pe care au organizat-o la Chișinău în iulie 2025 exponenți ai Partidului AUR din România, la care a ținut un discurs, prin videoconferință, și liderul AUR, George Simion, interzis în R. Moldova și în Ucraina, precum și mai mulți politicieni din R. Moldova, între care Victoria Furtună, Igor Munteanu, Vasile Costiuc, Vlad Filat. Atunci, Serviciul de Informații și Securitate i-a oprit pe unii invitați străini să intre în Republica Moldova. „În baza informațiilor, unii participanți și organizatori au scopul de a promova o agendă extremistă, de subminare a integrității teritoriale și a democrației din Republica Moldova”, se mai spunea în comunicatul SIS. Alte informații despre Gaik Vartanean cititi aici.

Campania „Pentru un Parlament Curat” a documentat și activitatea Ludmilei Catlabuga, actuala ministră a Agriculturii și candidată pe lista PAS. Ea vine din domeniul afacerilor. Compania sa, producătoare de lapte, beneficiază de subvenții de la stat. „Compania a beneficiat de subvenții exact ca toți ceilalți agricultori din R. Moldova. Am depus cererea la AIPA, am stat la rând și am respectat regula clară de „primul venit – primul servit”. Nu am avut și nu am nicio implicare în procesul de alocare a subvențiilor”, a comentat Ludmila Catlabuga pentru jurnaliști. Mai multe detalii citiți aici.

În zilele următoare, în campania „Pentru un Parlament Curat 2025” vor fi publicate și alte profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.