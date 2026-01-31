Social

Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Rețelele funcționează în regim normal

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 31 ianuarie 2026
12 1 minut pentru citire

Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, după incidentul produs în cursul dimineții pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, anunță Dorin Junghietu, Ministrul Energiei al Republicii Moldova.

Potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, toate stațiile electrice de 110 kV sunt din nou alimentate, iar operatorii sistemelor de distribuție au încheiat reconectarea consumatorilor finali la rețelele de joasă tensiune.

În municipiul Chișinău, reconectarea a avut loc etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV. În prezent, rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum.

La această oră, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, iar consumul de energie electrică se încadrează în valorile prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.

Reprezentanții sistemului energetic subliniază că incidentul evidențiază importanța interconexiunilor cu România, aflate în curs de dezvoltare: Linia electrică Bălți-Suceava, Linia electrică Strășeni-Gutinaș și Linia electrică Vulcănești-Chișinău.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 31 ianuarie 2026
12 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Consultanță energetică la Criuleni: pe unde „fuge” căldura din casele oamenilor

31 ianuarie 2026

Avarie majoră pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES. Deconectări de energie, activitate vamală în regim manual și trafic dirijat de poliție

31 ianuarie 2026

Program modificat la ASP din cauza condițiilor meteo nefavorabile

27 ianuarie 2026

Foto din r. Criuleni și Dubăsari: Ziua marelui ghețuș

27 ianuarie 2026
Back to top button