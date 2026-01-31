Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Rețelele funcționează în regim normal

Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, după incidentul produs în cursul dimineții pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcănești-MGRES, anunță Dorin Junghietu, Ministrul Energiei al Republicii Moldova.

Potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, toate stațiile electrice de 110 kV sunt din nou alimentate, iar operatorii sistemelor de distribuție au încheiat reconectarea consumatorilor finali la rețelele de joasă tensiune.

În municipiul Chișinău, reconectarea a avut loc etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV. În prezent, rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum.

La această oră, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, iar consumul de energie electrică se încadrează în valorile prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.

Reprezentanții sistemului energetic subliniază că incidentul evidențiază importanța interconexiunilor cu România, aflate în curs de dezvoltare: Linia electrică Bălți-Suceava, Linia electrică Strășeni-Gutinaș și Linia electrică Vulcănești-Chișinău.