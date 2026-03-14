Ecologic

Alimentarea cu apă sistată temporar în mai multe localități din nordul țării

Est Curier 14 martie 2026
16 1 minut pentru citire

Autoritățile anunță măsuri urgente de protecție a sănătății publice după ce o sursă de poluare continuă să se reverse în fluviul Nistru. În contextul riscului de contaminare a apei potabile, furnizarea apei va fi sistată temporar în mai multe localități din nordul Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor preliminare, sistarea alimentării cu apă va avea loc în următoarele ore în localitatea Naslavcea și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei. Decizia a fost luată ca măsură preventivă până la clarificarea situației și evaluarea impactului asupra surselor de apă.

Autoritățile îndeamnă populația din zonele vizate să ia măsuri de precauție și să își asigure rezerve minime de apă pentru necesitățile urgente.

Recomandări pentru cetățeni:

  • să rezerve cantități minime de apă pentru consum și necesități esențiale;
  • să urmărească anunțurile oficiale pentru informații actualizate privind evoluția situației și reluarea alimentării cu apă.

Instituțiile responsabile monitorizează situația și urmează să ofere detalii suplimentare pe măsură ce vor fi disponibile noi informații.

Autoritățile vor reveni cu actualizări în perioada următoare.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 14 martie 2026
16 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Back to top button