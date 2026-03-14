Alimentarea cu apă sistată temporar în mai multe localități din nordul țării

Autoritățile anunță măsuri urgente de protecție a sănătății publice după ce o sursă de poluare continuă să se reverse în fluviul Nistru. În contextul riscului de contaminare a apei potabile, furnizarea apei va fi sistată temporar în mai multe localități din nordul Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor preliminare, sistarea alimentării cu apă va avea loc în următoarele ore în localitatea Naslavcea și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei. Decizia a fost luată ca măsură preventivă până la clarificarea situației și evaluarea impactului asupra surselor de apă.

Autoritățile îndeamnă populația din zonele vizate să ia măsuri de precauție și să își asigure rezerve minime de apă pentru necesitățile urgente.

Recomandări pentru cetățeni:

să rezerve cantități minime de apă pentru consum și necesități esențiale;

să urmărească anunțurile oficiale pentru informații actualizate privind evoluția situației și reluarea alimentării cu apă.

Instituțiile responsabile monitorizează situația și urmează să ofere detalii suplimentare pe măsură ce vor fi disponibile noi informații.

Autoritățile vor reveni cu actualizări în perioada următoare.