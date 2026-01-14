Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară, închisă, de Comisia de evaluare a procurorilor

Fostul procuror al r. Criuleni, acum Procuror General interimar, dl Alexandru Machidon, a fost audiat suplimentar de către Comisia de evaluare a procurorilor, completul A. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii Completului. La decizia Completului, ședința s-a desfășurat cu ușile închise.

Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare care va include faptele relevante, motivele și concluzia privind promovarea sau nepromovarea evaluării. Raportul se aprobă cu votul unanim al membrilor Completului în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data audierii. În cazuri complexe, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare.

Prima audiere a Procurorului General interimar, de la care se va calcula termenul de emitere a raportului, a avut loc la 10 decembrie 2025. Comisia a avut mai multe întrebări legate de bunurile declarate de către dl Machidon, în special a cerut clarificări în legătură cu unul dintre imobile, despre care membrii comisiei au avut dubii că ar fi subevaluat la momentul procurării comparativ cu imobilele de același gen vândute în acea perioadă pe piață. Înregistrarea este publică pe Youtube. Procurorul general interimar a oferit explicații comisiei, în care a menționat că nu era la acel moment interesat de procurarea unei locuințe, dar fiindcă oferta, despre care a auzit de la niște prieteni comuni pe care îi avea cu vânzătorul, i s-a părut bună și persoana între timp își procurase altă locuință și avea nevoie de bani, a decis să ofere exact 34 de mii, nu mai mult, cu mențiunea că blocul nu era încă dat în exploatare și că era construit cu anumite abateri – lipseau cu desăvârșire locurile de parcare pentru locatari.