Sănătate

Alertă sanitară: ANSA retrage de urgență produse care pot pune în pericol sănătatea publică

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 ianuarie 2026
61 1 minut pentru citire

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus măsuri imediate după ce în urma verificărilor de laborator a fost depistată o substanță interzisă(Metronidazol) în anumite produse și furaje, punând astfel în pericol sănătatea consumatorilor și animalelor.

ANSA anunță rechemarea de pe piață a loturilor neconforme și suspendarea importurilor de furaje contaminate, pentru a elimina riscurile asupra sănătății publice și bunăstării animalelor.

Decizia vine în contextul intensificării controalelor la nivel național, în cadrul mandatului instituției de a supraveghea siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor.

Autoritatea avertizează operatorii economici și comercianții să respecte cu rigurozitate normele sanitare și veterinare, pentru a evita incidente similare în viitor.

Consumatorii sunt îndemnați să verifice produsele achiziționate și să raporteze orice suspiciune de neconformitate prin liniile de asistență puse la dispoziție de ANSA.

Acțiunile ANSA reflectă angajamentul continuu al instituției de protejare a sănătății publice și de asigurare a unui control strict al produselor alimentare și furajelor de pe piața Republicii Moldova.

Citește și: ANSA anunță rechemarea unor loturi de ouă din comerț

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 ianuarie 2026
61 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

ANSA anunță rechemarea unor loturi de ouă din comerț

2 ianuarie 2026

Casa Națională de Asigurări Medicale(CNAM) raportează ce-a făcut cu banii din asigurarea medicală obligatorie

2 ianuarie 2026

Produse alimentare neconforme, depistate în magazinele din satele țării

24 decembrie 2025

ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii la nivel național

23 decembrie 2025
Back to top button