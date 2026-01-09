Alertă sanitară: ANSA retrage de urgență produse care pot pune în pericol sănătatea publică

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus măsuri imediate după ce în urma verificărilor de laborator a fost depistată o substanță interzisă(Metronidazol) în anumite produse și furaje, punând astfel în pericol sănătatea consumatorilor și animalelor.

ANSA anunță rechemarea de pe piață a loturilor neconforme și suspendarea importurilor de furaje contaminate, pentru a elimina riscurile asupra sănătății publice și bunăstării animalelor.

Decizia vine în contextul intensificării controalelor la nivel național, în cadrul mandatului instituției de a supraveghea siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și protecția plantelor.

Autoritatea avertizează operatorii economici și comercianții să respecte cu rigurozitate normele sanitare și veterinare, pentru a evita incidente similare în viitor.

Consumatorii sunt îndemnați să verifice produsele achiziționate și să raporteze orice suspiciune de neconformitate prin liniile de asistență puse la dispoziție de ANSA.

Acțiunile ANSA reflectă angajamentul continuu al instituției de protejare a sănătății publice și de asigurare a unui control strict al produselor alimentare și furajelor de pe piața Republicii Moldova.

