Alertă meteo: Brumărelul vine cu înghețuri

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 30 septembrie 2025, ora 15.30, o avertizare meteorologică cu Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 2–3 octombrie.

Potrivit prognozelor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor înregistra temperaturi negative la suprafața solului, de la -1 până la -3°C. Izolat, în aer, temperaturile vor coborî la valori de -1 până la -2°C.

Specialiștii recomandă agricultorilor și populației să ia măsuri de protecție pentru culturile sensibile și pentru gospodării, astfel încât să limiteze impactul temperaturilor scăzute timpurii.