Alertă MAE: Evitați călătoriile în Israel

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii aflați, în tranzit sau care intenționează să se deplaseze în Statul Israel, invocând deteriorarea potențială a situației de securitate în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.

Potrivit instituției, autoritățile israeliene nu au instituit deocamdată măsuri suplimentare de protecție civilă, însă adăposturile antirachetă publice rămân accesibile populației. În paralel, mai multe state au emis avertizări de securitate pentru propriii cetățeni, iar situația generală este descrisă drept volatilă și imprevizibilă. Aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în prezent în regim normal.

MAE recomandă evitarea tuturor călătoriilor neesențiale în Israel și reiterază avertismentul privind deplasările în zonele cu risc ridicat, inclusiv nordul țării, în apropierea frontierelor cu Liban și Siria, precum și în vecinătatea Fâșiei Gaza. Cetățenii moldoveni aflați deja pe teritoriul israelian sunt îndemnați să manifeste prudență maximă, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să analizeze posibilitatea părăsirii țării, în funcție de evoluția situației și de disponibilitatea zborurilor comerciale.

Ministerul recomandă, de asemenea, evitarea locurilor aglomerate, identificarea prealabilă a celor mai apropiate adăposturi de protecție, păstrarea documentelor valabile la îndemână și monitorizarea constantă a informațiilor oficiale.

Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv anunță că monitorizează permanent evoluțiile și menține contactul cu autoritățile locale și partenerii internaționali. Pentru asistență consulară de urgență, cetățenii pot apela numărul +972 52 778 9772 sau pot scrie la adresa tel-aviv@mfa.gov.md. Ministerul precizează că alerta va fi actualizată în funcție de evoluțiile situației de securitate din regiune.