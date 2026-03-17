Alertă la frontieră: obiect aerian neidentificat și resturi de dronă descoperite în sudul țării

În dimineața zilei de 17 martie 2026, în jurul orei 01:30, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Olănești au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed, în apropierea frontierei de stat, pe direcția Iaskî (Ucraina)-Crocmaz.

Potrivit informațiilor operative, obiectul aerian a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova la o altitudine de până la 150 de metri, deplasându-se ulterior spre localitatea Căplani. Autoritățile au întreprins măsurile procedurale necesare, iar în urma verificărilor nu au fost identificate pericole imediate pentru populație.

Ulterior, la ora 09:55, în zona SPF Tudora-1 a fost activat semnalul „Exploziv-Alpha”, după ce a fost semnalat un obiect suspect la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră. La fața locului au fost depistate fragmente de dronă, iar echipele specializate GOI intervin pentru evaluarea și neutralizarea acestora.

Poliția de Frontieră continuă monitorizarea situației și cooperarea cu instituțiile competente, recomandând cetățenilor să evite apropierea de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile.